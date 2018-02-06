6 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе хулиганы перевернули припаркованный автомобиль: возбуждено уголовное дело. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Все произошло в деревне Вороны Берестовицкого района. Молодой человек 1985 года рождения припарковал свой "Фиат Уно" на обочине дороги без нарушения правил. Однако машина чем-то не понравилась группе местных жителей.

"Трое молодых людей в возрасте 29 лет, а также их 19-летний товарищ по непонятной причине решили перевернуть машину. "Фиат" довольно маленький, поэтому им удалось довести свой умысел до конца и "положить на лопатки" автомобиль", - рассказали в УВД.

Когда владелец иномарки увидел, что случилось с его транспортным средством, сразу обратился в милицию. Сейчас в отношении "силачей" возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".-0-