В Минске задержан нападавший на женщин мужчина

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержан 26-летний мужчина, совершавший нападения на женщин, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

Оперативники ночью 3 февраля задержали мужчину, который подозревается в совершении нападений на женщин с использованием ножа. "Около 2.00 на ул.Малинина в поле зрения сотрудников милиции попал парень, который был схож по приметам с разыскиваемым преступником. При проведении личного обыска у молодого человека был обнаружен кухонный нож, - рассказали в ГУВД. - Незамедлительно парень был доставлен в Ленинское РУВД Минска, чтобы установить его причастность к совершенным преступлениям. Молодой человек дал признательные показания и раскаялся в содеянном".

Для того, чтобы ввести сотрудников милиции в заблуждение, злоумышленник переодевался в разную одежду, а татуировки на теле тщательно скрывал. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу, официально нигде трудоустроен не был, иногда подрабатывал на автомойке.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.166 (изнасилование) и ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) Уголовного кодекса, которые соединены в одном производстве. Расследование проводится следственным управлением СК по Минску. Подозреваемому может грозить срок лишения свободы до 10 лет.

Как сообщалось, мужчину, который нападал на женщин в столичном микрорайоне Серебрянка, разыскивала милиция. Угрожая ножом, он пытался изнасиловать жертву, а также завладеть ее имуществом. В январе этого года в лесу на ул.Якубова была изнасилована 18-летняя минчанка. В отношении еще двоих женщин попытки нападения не были доведены до конца - вмешались прохожие.

Сотрудники милиции в очередной раз напоминают о соблюдении мер безопасности в темное время суток и рекомендуют женщинам выбирать наиболее безопасный путь следования.

Милиция просит пострадавших от действий данного человека обратиться в Ленинское РУВД Минска: пер. 2-й Велосипедный, 9 или по телефонам 8 (017) 367-62-02, 8 (017) 368-12-03, 102 либо в УСК по Минску по телефонам: ‎8 (033) 333-67-17, ‎8 (033) 389-54-10, в оперативно-дежурную службу 8 (017) 389-55-55.-0-