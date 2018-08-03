В Берестовицком районе сгорело 37 т соломы

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Берестовицком районе Гродненской области сгорело 37 т соломы. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 2 августа в районе 15.20 возле деревни Поплавцы Берестовицкого района. Загорелась скирда соломы в рулонах, в результате пожара было уничтожено 37 т. Работники МЧС спасли от огня две соседние скирды - около 80 т соломы.
Предполагаемая причина пожара - шалость детей с огнем.-0-
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