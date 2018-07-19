19 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске после дождя и гроз загорелся распределительный щит на столбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Витебске по улице Кирова горел распределительный щит на столбе, из-за чего был обесточен участок электросетей. Видео инцидента опубликовал пользователь соцсетей.

Ливень подтопил улицы и торговые объекты в Витебске Ливень с грозами обрушился на город во второй половине дня. В областном центре подтопило Полоцкий и Смоленский рынки, торговый центр "Корона", некоторые улицы.

Как сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по эксплуатации и идеологической работе ОАО "Витебскоблавтотранс" филиал "Городской электрический транспорт Витебска" Виктор Кожух, предварительно установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания питания контактной сети троллейбуса - туда попала вода.

Сейчас на месте аварии работают специалисты. Причины возгорания устанавливаются.

В скором времени работа троллейбусов будет идти по обычному графику.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram и к сообществу в Viber.