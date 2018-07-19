19 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Витебске после дождя и гроз загорелся распределительный щит на столбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Витебске по улице Кирова горел распределительный щит на столбе, из-за чего был обесточен участок электросетей. Видео инцидента опубликовал пользователь соцсетей.
Как сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по эксплуатации и идеологической работе ОАО "Витебскоблавтотранс" филиал "Городской электрический транспорт Витебска" Виктор Кожух, предварительно установлено, что возгорание произошло из-за короткого замыкания питания контактной сети троллейбуса - туда попала вода.
Сейчас на месте аварии работают специалисты. Причины возгорания устанавливаются.
В скором времени работа троллейбусов будет идти по обычному графику.-0-
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