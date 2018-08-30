В Березовском районе автомобиль службы доставки столкнулся с машиной дорожников

30 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе автомобиль службы доставки продуктов столкнулся с машиной дорожников, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 30 августа около 9.55 на 120-м км автодороги М1/Е30 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, автомобилем Renault-Dokker управлял 26-летний житель Барановичей. Он ехал по крайней левой полосе в сторону Бреста. Водитель неправильно выбрал безопасную дистанцию между ним и двигавшимся впереди автомобилем ГАЗ. В результате машины столкнулись.

В ДТП пострадал 57-летний пинчанин, который сидел за рулем ГАЗа. Мужчина с различными травмами госпитализирован.

Сотрудники ГАИ проводят проверку. Установлено, что все участники происшествия были пристегнуты ремнями безопасности.-0-