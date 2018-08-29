В ДТП в Полоцком районе погиб пассажир

29 августа, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Полоцком районе в ДТП погиб пассажир, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Трагедия произошла 29 августа возле деревни Ропно. Водитель легковушки 1982 года рождения на закруглении дороги выехал на обочину и потерял контроль над управлением. Машина вылетела за пределы проезжей части и опрокинулась. В результате 37-летний пассажир от полученных травм скончался на месте аварии.-0-
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