В Гомеле горел производственный склад

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле горел склад, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.
Спасатели ночью 12 августа выехали по сообщению о загоревшемся здании на ул.Междугородная. "На территории производственной базы ОАО "Медик" происходило открытое горение в складском кирпичном одноэтажном здании, разделенном на отсеки. Пожар был ликвидирован работниками МЧС. Огнем повреждены 3 станка, 5 куб.м пластиковых профилей и иное имущество в отсеке 20х20 м. Пострадавших нет", - проинформировали в управлении.
Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - занос постороннего источника зажигания извне.-0-
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