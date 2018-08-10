Пожар произошел на территории минской СТО: пострадал мужчина

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории одной из минских СТО произошел пожар, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании на территории СТО, расположенной в районе 2-го Велосипедного переулка в Минске, поступило спасателям 9 августа около 17.00 от работников предприятия. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, открытым пламенем горел легковой автомобиль ВАЗ-2108. Слесарь предприятия пытался снять топливный бак машины и получил ожоги лица, головы, туловища и рук 1-3-й степени (45% тела). Мужчину госпитализировали в городскую больницу", - рассказали в ведомстве.

Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. "В результате выгорел ВАЗ-2108, а также повреждены три припаркованные рядом машины - "Мерседес Бенц", "Опель Вектра" и "Ауди А4". Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении во время проведения работ", - сообщили в МЧС.-0-

Фото МЧС