В Бобруйске на пожаре погибла 97-летняя женщина

19 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске при пожаре погибла 97-летняя женщина, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Сикорского в Бобруйске поступило спасателям 18 сентября в 22.05. Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро ликвидировали возгорание. В результате пожара погибла хозяйка 1921 года рождения.
Причина пожара устанавливается.-0-
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