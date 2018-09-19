В Бобруйске на пожаре погибла 97-летняя женщина

19 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Бобруйске при пожаре погибла 97-летняя женщина, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Сикорского в Бобруйске поступило спасателям 18 сентября в 22.05. Прибывшие на место сотрудники МЧС быстро ликвидировали возгорание. В результате пожара погибла хозяйка 1921 года рождения.

Причина пожара устанавливается.-0-