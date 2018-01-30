В Бобруйске на ветстанции брали деньги за допуск мяса к продаже без экспертизы

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Бобруйской городской ветеринарной станции брали деньги за допуск мяса к продаже без экспертизы, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета расследует уголовное дело в отношении должностных лиц лаборатории ветеринарно-санитарного учреждения "Бобруйская городская ветеринарная станция". Они подозреваются в получении взятки группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст. 430 УК Беларуси).

"Установлено, что подозреваемые действовали совместно и брали деньги за допуск к продаже на рынке не прошедших санитарной экспертизы мяса и мясной продукции, - рассказала Оксана Соленюк. - Противозаконные действия были выявлены и пресечены сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома. Следствие полагает, что действия носили системный характер и противоправная деятельность может иметь гораздо больший масштаб. Подозреваемые заключены под стражу".

Расследование уголовного дела продолжается. Следователи ведут работу по сбору и закреплению доказательственной базы, допрашиваются свидетели и потерпевшие, проведены обыски, выемки, собираются характеризующие материалы на подозреваемых.-0-