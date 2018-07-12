12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске парень выстрелил из пневматики в девушку, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Инцидент произошел вечером 8 июля у одного из торговых центров. "19-летний житель Гомельской области вместе с друзьями находился в тире около ТЦ. В один из моментов парень решил выстрелить из пневматической винтовки в проходившую мимо 17-летнюю бобруйчанку", - рассказала Оксана Соленюк.

Девушка почувствовала резкую боль в левом запястье и сказала об этом родителям. Они обратились в милицию после того, как нашли в кармане у дочери пульку от пневматической винтовки.

Подозреваемый был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.-0-

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