В Бобруйске при пожаре в девятиэтажке погибли двое шестилетних детей

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое шестилетних детей погибли при пожаре в Бобруйске, сообщили БЕЛТА в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре в девятиэтажке поступило 27 мая в 2.41. Когда спасатели вскрыли металлическую дверь, в квартире на восьмом этаже было сильное задымление. На полу в спальне звено газодымозащитной службы МЧС обнаружило шестилетних мальчика и девочку.

Детей передали медикам, однако спасти их не удалось.

Мать в момент пожара дома отсутствовала. Старший ребенок находился у бабушки.

Причины и обстоятельства пожара выясняются.-0-