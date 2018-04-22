В Слониме двое детей госпитализированы с отравлением продуктами горения после пожара в пятиэтажке

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме 12 человек были эвакуированы при пожаре в подвале пятиэтажного жилого дома по улице Ф.Скорины, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС Беларуси.
Сообщение о пожаре (горела электропроводка) в жилом доме поступило спасателям 22 апреля в 1.06.
Работники МЧС эвакуировали 12 человек. Двое детей 2011 и 2012 годов рождения с отравлением продуктами горения были госпитализированы.
В результате пожара повреждены электрические кабельные вводы, имущество в подвале.-0-
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