В Бобруйске руку рабочего предприятия затянуло в транспортировочную ленту

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руку рабочего затянуло в транспортировочную ленту на предприятии в Бобруйске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту получения телесных повреждений 26-летним жителем Бобруйска. "Несчастный случай произошел 4 июня на одном из частных предприятий города, занимающегося переработкой вторичного сырья - автомобильных покрышек. Работник контролировал засорение вибросита текстилем. Желая почистить от него раму, он стал сметать мусор, при этом щеткой дотронулся до нижнего края транспортировочной ленты. В результате правую руку со щеткой отбросило к верхнему краю и затянуло к ролику. Рабочий получил телесные повреждения в виде травматической ампутации кисти правой руки. Мужчина был госпитализирован", - рассказала Оксана Соленюк.

Следователи с участием экспертов провели осмотр места происшествия. "Опрошены очевидцы, зафиксированы следы, истребована соответствующая документация с информацией о производственном процессе, о проведении инструктажей рабочих по технике безопасности, а также регламентирующая деятельность предприятия. На основании полученных данных установлено, что мужчина с 31 мая на данном предприятии работал неофициально в качестве подсобного рабочего.

Особое внимание уделяется изучению причин и условий, способствовавших произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.-0-