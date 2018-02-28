СК выявил нарушения в хозяйстве в Столбцовском районе, работник которого погиб в ДТП

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены обстоятельства смертельного ДТП в Столбцовском районе с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и трактора, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области установило, что водитель Mercedes-Benz проявил невнимательность, у него была техническая возможность, чтобы избежать столкновения. Водителю микроавтобуса предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Беларуси. Он находится под подпиской о невыезде.

Как проинформировала Татьяна Белоног, в ходе расследования выявлен ряд нарушений законодательства со стороны руководства сельхозорганизации, работники которой на тракторе возвращались с поля после уборочных работ. "Установлено, что должностными лицами хозяйства надлежащим образом не была организована и обеспечена доставка граждан как к месту проведения уборочных работ, так и обратно. Некоторые из них доставлялись в качестве пассажиров на попутно движущемся транспорте, в том числе с нарушением правил дорожного движения. В момент ДТП машинист перевозил коллегу в тракторе, в салоне которого отсутствовало дополнительно оборудованное заводом-изготовителем сиденье для перевозки пассажира", - сказала официальный представитель УСК.

К тяжким последствиям привело отсутствие надлежащего контроля за подчиненными, нарушение требований по укреплению безопасности и дисциплины, недостаточная организация профилактической работы по предупреждению транспортного травматизма, добавила она. "По результатам расследования руководству Столбцовского райисполкома направлено представление об устранении выявленных следствием нарушений закона, причин и условий, способствовавших произошедшему", - сказала Татьяна Белоног.

Как сообщалось, ДТП произошло вечером 20 сентября 2017 года на 22-м км автодороги Столбцы-Ивацевичи-Кобрин вблизи д. Вечеторево Столбцовского района. За рулем микроавтобуса был 34-летний житель Витебской области. Он врезался в ехавший впереди него в попутном направлении трактор с прицепом. От удара его водитель потерял управление - и трактор выехал в левый по ходу движения кювет. Пассажир трактора, 44-летний местный житель, выпал из кабины под колеса прицепа. В результате полученных тяжких телесных повреждений мужчина скончался.-0-

Фото УСК по Минской области