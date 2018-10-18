Пассажир легковушки погиб при ДТП в Смолевичском районе

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка врезалась в дерево в Смолевичском районе, погиб пассажир. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГАИ УВД Миноблисполкома Сергей Чеботарев.

Авария произошла сегодня около 13.30 на 26-м км трассы Р53 Слобода - Новосады. "Житель Жодино на Fiat Palio ехал в сторону Минска. Внезапно через встречную полосу он съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП погиб сидящий сзади справа пассажир. С травмами госпитализированы водитель и 26-летний пассажир, который сидел спереди. Еще один место ДТП покинул", - рассказали в ГАИ.

Техосмотр у авто пройден. Причины и обстоятельства ДТП, а также личность погибшего пассажира устанавливаются.-0-

УГАИ УВД Миноблисполкома