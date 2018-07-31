В Бобруйском районе поезд столкнулся на путях с легковушкой

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйском районе поезд столкнулся со стоявшей на путях легковушкой, сообщил БЕЛТА официальный представитель МВД Александр Марченко.

Поезд Жлобин-Осиповичи 30 июля столкнулся с ВАЗ-2106 около 23.00. "Машина стояла на путях у железнодорожного переезда на перегоне ст.Телуша - ст.Красный Берег. Водитель авто, 21-летний житель Бобруйского района, был нетрезв - в его крови обнаружилось 0,96 промилле алкоголя. Когда пересекал переезд, поехал по путям. Проехав около 10 м, остановился, так как съехать с полотна не получилось. В итоге поезд врезался в авто сзади и протащил его около 100 м", - рассказал Александр Марченко.

Задержка в движении поезда составила почти 2 часа. При столкновении никто не пострадал.-0-