4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисове сержанта за превышение власти приговорили к 3 годам колонии усиленного режима, сообщили БЕЛТА в Верховном суде.

Сегодня суд Борисовского района Минской области признал виновным командира отделения 1-го учебного взвода 3-ей учебной танковой роты 72-го объединенного учебного центра сержанта Артема Бердника в превышении начальником и должностным лицом власти и служебных полномочий, умышленном бездействии власти, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшем причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам (ч.1 ст.455 УК). Он же признан виновным в превышении власти, сопряженном с насилием (ч.2 ст.455 УК).

"Обвиняемому окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей, на срок 5 лет, с лишением воинского звания сержанта", - проинформировали в Верховном суде.

Приговор может быть обжалован и опротестован в установленном порядке.-0-