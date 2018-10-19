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В Брагине парни перевозили под капотом 345 г марихуаны

Происшествия 19.10.2018 | 15:55
Фото УВД Гомельского облисполкома
Фото УВД Гомельского облисполкома
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Новости темы Борьба с незаконным оборотом наркотиков
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19 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Трое парней в Брагине перевозили под капотом автомобиля более 345 г марихуаны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Игорь Гришкевич.

Сотрудник группы наркоконтроля и противодействия торговле людьми и участковый инспектор милиции Брагинского РОВД остановили в райцентре "Фольксваген". В машине помимо ранее судимого за хулиганство 18-летнего владельца находились двое 22-летних парней. Молодые люди явно нервничали. Милиционеры при осмотре автомобиля под капотом обнаружили полиэтиленовый пакет с растительной массой зеленого цвета. Экспертиза подтвердила: изъятое является марихуаной.

Молодые люди задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК Беларуси.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома

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Брагин, Гомельская область, МВД, наркотики
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