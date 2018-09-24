В Бресте мальчик на детском электрокаре сбил пенсионерку

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте ребенок на детском электрокаре сбил пенсионерку, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

Случай произошел днем на игровой площадке возле торгового центра "Экватор" в микрорайоне Восток. Мальчик катался на детской машинке. Ребенок сдавал назад и врезался в пожилую женщину. Потеряв равновесие, она упала. Прохожие помогли пенсионерке, ее доставили в больницу, где диагностировали перелом руки.

В момент происшествия мальчик был, вероятно, под присмотром дедушки. Сотрудники отдела внутренних дел администрации Московского района Бреста устанавливают личности ребенка и его родителей.-0-