В Бресте мальчик на детском электрокаре сбил пенсионерку

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте ребенок на детском электрокаре сбил пенсионерку, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.
Случай произошел днем на игровой площадке возле торгового центра "Экватор" в микрорайоне Восток. Мальчик катался на детской машинке. Ребенок сдавал назад и врезался в пожилую женщину. Потеряв равновесие, она упала. Прохожие помогли пенсионерке, ее доставили в больницу, где диагностировали перелом руки.
В момент происшествия мальчик был, вероятно, под присмотром дедушки. Сотрудники отдела внутренних дел администрации Московского района Бреста устанавливают личности ребенка и его родителей.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.45 BYN
|2.442 BYN
|2.45 BYN
|USD
|2.0788 BYN
|2.081 BYN
|2.085 BYN
|RUB
|3.1389 BYN
|3.138 BYN
|3.155 BYN