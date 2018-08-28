В Бресте маршрутка с пассажирами попала в ДТП

28 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте в ДТП попала маршрутка с пассажирами, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.
Авария произошла сегодня ближе к полудню на ул. Городская. По предварительной информации, водитель автомобиля "Рено" предоставляла преимущество в движении рейсовому автобусу, который отъезжал от остановочного пункта. Когда легковушка приостановилась, в нее сзади врезалось маршрутное такси. Маршрутку отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим автомобилем "Рено".
На месте работают сотрудники ГАИ. Выясняются все обстоятельства происшествия. Предварительно, в маршрутке находились пять человек.-0-
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