11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Бресте при столкновении маршрутки и такси пострадали 5 человек, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Брестской области.
Авария произошла на перекрестке ул.Гаврилова-Орловская сегодня около 6.50.
"По предварительной информации, местный житель 1968 года рождения, управляя автомобилем марки VW LT35 (маршрутка №15) двигался по ул.Орловской со стороны ул. Гродненской. На перекрестке неравнозначных дорог с ул.Гаврилова водитель не уступил дорогу автомобилю Toyota Prius (такси), который двигался по ул.Гаврилова со стороны ул.Я.Купалы, являющейся главной. Светофоры в это время не работали", - отметили в ГАИ.
В результате ДТП травмированы три женщины и двое мужчин. Мужчины после оказания медицинской помощи отпущены домой. По факту ДТП проводится проверка, всего в маршрутке находились 10 человек, в такси - двое. -0-
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