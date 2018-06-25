В Бресте разыскивают водителя легковушки, сбившего на переходе велосипедистку

25 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте разыскивают водителя легкового автомобиля, сбившего на пешеходном переходе велосипедистку, сообщили БЕЛТА в областной Госавтоинспекции.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 июня около 17.50. По предварительной информации, 34-летняя брестчанка ехала на велосипеде по тротуару на улице Пушкинская. Когда она на зеленый свет пересекала бульвар Космонавтов, не спешиваясь на пешеходном переходе, ее сбил неустановленный легковой автомобиль темного цвета. Водитель с места аварии скрылся.

О случившемся женщина не сообщила в милицию. Однако позже обратилась в больницу скорой помощи, где у нее диагностировали закрытые переломы левой лучевой кости и головки левой малоберцовой кости.

Проводится проверка. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев этого ДТП, которые могут оказать содействие в установлении личности водителя. Информацию можно сообщить по телефонам (8016) 41-44-44, 27-56-51 или 41-16-33.-0-