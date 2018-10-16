В Бресте виновник ДТП с четырьмя пострадавшими приговорен к семи годам колонии

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Бреста сегодня огласил приговор в отношении виновника ДТП, в котором серьезно пострадали четыре человека, передает корреспондент БЕЛТА.
Авария произошла в областном центре ночью 27 ноября 2017 года. Местный житель 1986 года рождения на автомобиле "Ауди" со скоростью более 130 км/ч ехал по ул. 28 июля. Водитель сел за руль пьяным (2,58 промилле). На перекрестке с Варшавским шоссе он не остановился на красный и врезался в поворачивавший влево "Фольксваген".
Один из пассажиров "Ауди" в ДТП получил тяжкие телесные повреждения, серьезно пострадали 22-летний водитель "Фольксвагена" и две его спутницы. Управлением Следственного комитета по Брестской области было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение телесных повреждений) УК.
Суд Московского района признал водителя "Ауди" виновным в совершении преступления. Мужчина приговорен к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Он на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств. Также пострадавшим выплатят компенсацию от Br5 тыс. до Br20 тыс.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-
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