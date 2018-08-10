В Брестской области за день утонули два человека

10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области 9 августа утонули два человека, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОД.

Первый случай произошел в Лунинецком районе на реке Лань вблизи деревни Синкевичи. Около 14.30 во время купания утонул 49-летний гражданин Латвии, который за несколько дней до этого вместе с женой приехал к родственникам в гости.

Спустя три часа похожая трагедия случилась в Кобринском районе вблизи деревни Мухоловки. Трое мужчин приехали отдохнуть на озеро Бамовское. Компания пошла купаться. После того как 33-летний житель Кобрина окунулся, на поверхности он больше не появился. Друзья пытались достать его самостоятельно, затем обратились на Кобринскую спасательную станцию. Прибывшие на место трагедии водолазы подняли тело с глубины 4 м. Реанимировать мужчину не удалось.

По фактам РОСК проводят проверки. Предварительно установлено, что в обоих случаях мужчины были нетрезвыми.-0-