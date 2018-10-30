В Брестском районе ищут ушедшую из дома старшеклассницу

30 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестским РОВД разыскивается без вести пропавшая старшеклассница, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Илья Помин.
В милицию обратилась жительница пригородной деревни Чернавчицы 1978 года рождения. Женщина сообщила о пропаже своей дочери 2002 года рождения. По ее словам, десятиклассница ушла из дома 26 октября около 17.10. О ее местонахождении родственникам до сих пор ничего неизвестно.
Рост пропавшей девушки 176 см, у нее зеленые глаза и русые волосы до пояса. Была одета в короткую куртку (синяя с розовым), черные джинсы и белые кроссовки. С собой у школьницы рюкзак золотистого цвета.
Ранее старшеклассница уже уходила из дома.-0-
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