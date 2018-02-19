В Брестском районе всю ночь искали ушедшего из дома 12-летнего школьника

19 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе всю ночь разыскивали ушедшего из дома 12-летнего подростка, сообщили БЕЛТА в УВД облисполкома.

В Брестский РОВД с просьбой о помощи обратилась жительница агрогородка Чернавчицы. Женщина рассказала, что ее 12-летний сын ушел из дома около 16.00 и к условленному времени не вернулся. Правоохранители незамедлительно начали поиск школьника. Был объявлен сбор всего личного состава райотдела, на помощь милиции также пришли сотрудники МЧС и РОСК. Поиски продолжались всю ночь. Под утро мальчик нашелся.

Как оказалось, он вместе с другом на попутной машине отправился в соседний агрогородок Большие Мотыкалы. Там подростки решили навестить своих друзей из деревни Вельямовичи Мотыкальского сельсовета. Но ребята заблудились и приехали в город Высокое Каменецкого района. Там они нашли сердобольного водителя, который привез их обратно в Чернавчицы.

Приехав в родную деревню, приятели не пошли домой, а устроились на ночлег в одном из подъездов многоквартирного дома, где их и нашли сотрудники милиции.-0-