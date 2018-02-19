В Чашникском районе сотрудник банка мошенническим путем завладел Br314 тыс.

19 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Чашникском районе сотрудник банка мошенническим путем завладел более Br314 тыс., сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Руководитель отдела Центра банковских услуг одного из банков в Чашникском районе Витебской области с мая по сентябрь 2013 года завладел средствами банка под предлогом получения овердрафтных кредитов на имя знакомых. Используя заведомо ложные документы, мужчина организовал формирование кредитных досье, договоров срочного банковского депозита в белорусских рублях и последующую выдачу себе наличных по кредитам. Выполнять обязательства по возврату денежных средств он изначально не намеревался.

Потерпевшими по уголовному делу являются 8 человек. Граждане, на которых были оформлены договоры, узнавали об этом только по уведомлению банка о необходимости погашения кредита. В связи с тем, что они не уплачивали кредит, были наложены ограничения: по решению суда в их отношении вынесен запрет на управление транспортными средствами, на выезд за пределы Беларуси, а также о постановке их транспортных средств на штрафстоянку. Кроме того, в отношении квартир, частного дома, зарегистрированных на получателей и поручителей по кредиту, наложен запрет на отчуждение.

По уголовному делу изъяты и исследованы банковские документы по всем овердрафтным кредитам, приобщены заключения более тридцати судебно-почерковедческих экспертиз, возмещен ущерб на сумму более Br86 тыс. Материалы уголовного дела составили 20 томов.

Фигуранту дела предъявлено обвинение по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в особо крупном размере) по девяти эпизодам противоправных действий. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование завершено. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд.-0-