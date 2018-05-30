В Чаусском районе мужчина получил тяжелые ожоги из-за рыбалки вблизи ЛЭП

30 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Мужчина в Чаусском районе получил тяжелые ожоги из-за рыбалки вблизи ЛЭП, сообщили БЕЛТА в РУП "Могилевэнерго".

Мужчина 1960 года рождения 29 мая в 18.10 рыбачил на реке Бася в деревне Сластены Чаусского района возле проводов воздушной линии электропередачи (110кВ) и в результате получил тяжелые ожоги. Он находится в ожоговом отделении Могилевской больницы №1.

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в больнице, мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, медики оказывают ему необходимую помощь.

Рыбная ловля вблизи линий электропередачи представляет опасность. Это может привести к непоправимым последствиям, попаданию человека под действие электрического тока.

Нужно быть особо внимательными при выборе мест для рыбалки и соблюдать все меры безопасности, а также требования предупреждающих и запрещающих плакатов и не допускать лов рыбы под воздушными линиями электропередачи.-0-