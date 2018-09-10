10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чечерске ночью горела квартира в многоэтажке, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре в доме на ул.Гагарина поступила спасателям около 4.00. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, из окна квартиры на 4-м этаже шел дым.

В подъезде на лестничной клетке горящего этажа нашли хозяина квартиры, позже в комнате обнаружили и его жену. Супругов вывели на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра их госпитализировали с предварительным диагнозом отравление продуктами горения. Их дочь покинула горящую квартиру самостоятельно до прибытия спасателей. Спасатели эвакуировали с верхних этажей еще шестерых человек. Никто из них не пострадал.

В результате пожара огнем закопчены стены квартиры, уничтожено имущество на кухне. Возможная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры.

Возгорание ликвидировано.-0-