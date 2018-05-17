17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Червенском районе легковушку занесло, и она вылетела на кладбище, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП случилось 16 мая на автодороге Червень - Ляды - Якшицы. "Жительница Червеня на "Пежо-207" обгоняла рейсовый автобус и не справилась с управлением. Она съехала на правую по ходу движения обочину, машину занесло. После этого легковушка выехала за пределы проезжей части и врезалась в бетонное ограждение кладбища. Там авто перевернулось и повредило несколько надгробий", - проинформировали в ГАИ.

Водителя госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и переломами. Женщина была пристегнута.-0-