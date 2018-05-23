В Дрогичинском районе от удара током погиб рыбак

23 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Дрогичинском районе рыбак погиб от удара током, сообщили БЕЛТА в РУП "Брестэнерго".
Несчастный случай произошел вечером 20 мая вблизи деревни Новоселки. На обводном канале рыбачила компания. С наступлением сумерек отдыхающие стали собираться домой. Житель Кобринского района 1987 года рождения не стал складывать удилище. Когда он шел к машине, то споткнулся об искусственную насыпь. В этот момент удилище приблизилось на небезопасное расстояние к высоковольтной линии 10 кВ и мужчина получил смертельный удар током.
Дрогичинский районный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства гибели сельчанина. В месте, где произошла трагедия, установлена табличка, предупреждающая об опасной зоне и запрете рыбной ловли.-0-
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