Рыбак на Западной Березине погиб от удара током

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбак на реке Западная Березина погиб от удара током, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".

"У реки Березина вблизи деревни Замостье 9 мая рыбак коснулся удилищем провода воздушной линии 35 кВ. Мужчина был доставлен в больницу, медики констатировали смерть пострадавшего", - рассказали на предприятии.

В тот же день подобный случай произошел и в Минске на территории гаражного кооператива. Мужчина приблизил углепластиковое удилище на недопустимое расстояние к линии электропередачи 110 кВ, попал под напряжение, получил термические ожоги и был госпитализирован.

Специалисты призывают любителей рыбной ловли не быть беспечными, соблюдать требования предупреждающих и запрещающих плакатов, не ловить рыбу возле воздушных линий электропередачи.-0-