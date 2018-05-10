Рыбак на Западной Березине погиб от удара током

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рыбак на реке Западная Березина погиб от удара током, сообщили БЕЛТА в РУП "Минскэнерго".
"У реки Березина вблизи деревни Замостье 9 мая рыбак коснулся удилищем провода воздушной линии 35 кВ. Мужчина был доставлен в больницу, медики констатировали смерть пострадавшего", - рассказали на предприятии.
В тот же день подобный случай произошел и в Минске на территории гаражного кооператива. Мужчина приблизил углепластиковое удилище на недопустимое расстояние к линии электропередачи 110 кВ, попал под напряжение, получил термические ожоги и был госпитализирован.
Специалисты призывают любителей рыбной ловли не быть беспечными, соблюдать требования предупреждающих и запрещающих плакатов, не ловить рыбу возле воздушных линий электропередачи.-0-
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