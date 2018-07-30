30 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Дубровенском районе задержали две фуры с 25 т лома черного металла, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
В выходные сотрудники ОГАИ Дубровенского РОВД остановили автомобиль "ДАФ" с прицепом под управлением водителя 1990 года рождения. Мужчина перевозил в кузове и прицепе около 10 т лома черного металла без сопроводительных документов. Спустя некоторое время была остановлена еще одна фура с 15 т металлолома. Водители пояснить происхождение груза и место его назначения отказались. Для уточнения всех обстоятельств они были доставлены в местное РОВД.
По данному факту проводится проверка.-0-
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