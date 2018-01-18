В Дзержинске разыскивают четырехлетнего мальчика

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дзержинске пропал четырехлетний Сергей Ильин. Такая информация размещена в официальной группе поисково-спасательного отряда "Ангел" в социальных сетях, сообщает БЕЛТА.

По информации ПСО, 20 ноября 2017 года мальчик вместе с отцом "направились в неизвестном направлении". "Решение суда о том, что Сережа должен проживать с матерью, было вынесено 28 ноября, но до настоящего времени о местонахождении мальчика ничего не известно", - говорится в сообщении отряда.

Волонтеры рассказали, что в день, когда малыша видели в последний раз, он был одет в синие джинсы и такого же цвета куртку в клетку. На нем был свитер с изображением пингвина, на голове - синяя вязаная шапка. Рост Сергея 116 см, он нормального телосложения. Глаза светло-голубые, волосы светло-русые.

У исчезнувшего мальчика имеются особые приметы. Это след ожога, примерно в 2-3 см. Он расположен на правой ноге у колена.

Поисками пропавшего ребенка занимается Дзержинский РОВД. Всех, кто владеет какой-либо информацией о мальчике, в поисково-спасательном отряде "Ангел" просят позвонить по телефонам: +375 33 6666-856, +375 25 6666-856, +375 33 6666-03, либо в милицию 102.

Кроме того, обратиться можно в УВД Минского облисполкома - 8-017-229-06-77, дежурную часть Дзержинского РОВД - 8-017-16-564-37, уголовный розыск Дзержинского РОВД - 8-017-16-553-80.-0-