4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ганцевичском районе велосипедист погиб от удара током, сообщили БЕЛТА на РУП "Брестэнерго".

Несчастный случай произошел утром 1 июня вблизи деревни Денисковичи. На диспетчерский пункт Ганцевичского РЭС поступил сигнал об аварийной ситуации. Энергетики оперативно определили поврежденный участок и направились туда для устранения неполадок. На месте происшествия специалисты обнаружили тело 46-летнего мужчины. Велосипедом он наехал на оборванный провод высоковольтной линии электропередачи. От удара током он погиб на месте.

Причиной аварии стало падение верхушки дерева на провода.

Ганцевичский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту гибели мужчины. Известно, что он работал лесником.-0-