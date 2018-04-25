25 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Глубокском районе три сотрудника природоохранного ведомства покрывали браконьеров, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

Сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Витебского облисполкома, территориального подразделения Поставского РОВД и ОМОН УВД 24 апреля по подозрению в совершении коррупционных преступлений были задержаны трое должностных лиц Глубокской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси. На протяжении длительного периода на подведомственной территории сотрудники инспекции при выявлении и пресечении нарушений природоохранного законодательства, связанных с браконьерством (охотой и рыбалкой), совершали незаконные действия, позволявшие избегать задержанным лицам установленной законом ответственности.

"На данный момент проводятся дальнейшие оперативные и следственные мероприятия. Задержанные водворены в изолятор временного содержания", - отметила Ольга Шкуратова.

В отношении злоумышленников следователями возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.426 УК Беларуси (превышение власти или служебных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности).-0-