В Гомеле 18-летний парень упал с крыши многоэтажки

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский городской отдел СК проводит проверку по факту гибели парня 2000 года рождения, который был обнаружен с признаками падения с высоты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси.

Трагедия произошла 30 мая около 15.00. 18-летний молодой человек упал с крыши многоэтажного дома по улице Кристалловской областного центра.

Основная версия произошедшего - суицид. По этому факту следователи проводят проверку.-0-