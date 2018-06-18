В Гомеле на остановке пожилой пешеход ударился об автобус

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле на остановке общественного транспорта пожилой пешеход упал и ударился о движущийся автобус, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 17 июня 29-летний водитель автобуса МАЗ двигался по улице Могилевской областного центра. На остановке "Универсам "Облторгсоюз" после высадки и посадки пассажиров водитель закрыл двери и начал движение. В этот момент на тротуаре находился 68-летний пешеход, который потерял равновесие и упал на движущийся автобус.

В результате ДТП 68-летний мужчина с травмой плеча был госпитализирован в городскую больницу скорой медицинской помощи.-0-