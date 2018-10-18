В Гомеле нашли водителя, которого разыскивал попавший в аварию экипаж ГАИ

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле установили скрывшегося с места аварии водителя, разыскивая которого, экипаж ГАИ попал в ДТП, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

17 октября в 15.50 по 102 гомельчанин сообщил о ДТП на перекрестке улиц Междугородняя и Лазурная. К месту происшествия был направлен ближайший экипаж ГАИ. Водитель пострадавшего автомобиля сообщил, что второй водитель - участник аварии с признаками сильного алкогольного опьянения - скрылся на авто. Экипаж ГАИ, включив проблесковые маячки и используя звуковую сигнализацию, оперативно направился для задержания пьяного водителя. Служебный автомобиль при повороте столкнулся с BMW, ударился об осветительную мачту и вылетел на обочину. Два инспектора ГАИ, которые находились в автомобиле, были госпитализированы. Водитель и пассажиры BMW серьезных повреждений не получили.

Скрывшегося водителя объявили в розыск. Вскоре сотрудники милиции обнаружили его машину, а впоследствии задержали и водителя. На момент его освидетельствования в медучреждении концентрация алкоголя в крови составила 1,73 промилле.

Задержанный гомельчанин 1975 года рождения пояснил, что накануне инцидента выпил бутылку водки объемом 0,7 л. На следующее утро употребил литр пива, сел за руль и поехал на работу.

Что касается пострадавших в ДТП сотрудников милиции, то состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Полученные травмы относятся к категории тяжких телесных повреждений, отметили в УВД.-0-