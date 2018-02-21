В Гомеле завершено расследование дела о гибели в ДТП 10-летней девочки

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Гомеле, в котором погибла 10-летняя девочка, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.
Как сообщалось, 19 октября прошлого года водитель, управляя технически неисправным автомобилем МАЗ, двигался по улице Телегина в направлении улицы Советской областного центра. Примерно в 14.50 при повороте на улицу Песина совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия.
Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Выводы следствия подтверждаются собранными доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, результатами следственных экспериментов, а также заключениями автотехнических, судебно-медицинских и иных экспертиз, проведенных сотрудниками управления Госкомитета судэкспертиз по Гомельской области.
"Установлено, что водитель имел техническую возможность остановить автомобиль на расстоянии видимости дорожных знаков "Пешеходный переход" и разметки "зебра". Рассчитано, что в конкретной дорожно-транспортной обстановке с рабочего места водителя МАЗа на правом тротуаре четко виден пешеход", - прокомментировала Мария Кривоногова.
Кроме того, во время следствия установлено, что обвиняемый подрабатывал в обществе с ограниченной ответственностью без официального трудоустройства. В день совершения ДТП по устному указанию руководителя коммерческой структуры доставлял керамический кирпич на строительную площадку. "Следственным управлением УСК по Гомельской области соответствующая информация направлена в налоговые органы. Материал о допуске к участию в дорожном движении технически неисправного автомобиля направлен в ГАИ для рассмотрения вопроса о привлечении владельца транспортного средства к установленной законом ответственности", - отметила официальный представитель УСК.
Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.-0-
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