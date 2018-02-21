В Гомеле завершено расследование дела о гибели в ДТП 10-летней девочки

21 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Гомеле, в котором погибла 10-летняя девочка, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

Как сообщалось, 19 октября прошлого года водитель, управляя технически неисправным автомобилем МАЗ, двигался по улице Телегина в направлении улицы Советской областного центра. Примерно в 14.50 при повороте на улицу Песина совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм школьница скончалась на месте происшествия.

В Гомеле грузовик насмерть сбил 10-летнюю девочку Несчастный случай произошел около 15.20 в районе пересечения улиц Песина и Телегина. Девочка от травм скончалась на месте.

Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Выводы следствия подтверждаются собранными доказательствами, в том числе показаниями свидетелей, результатами следственных экспериментов, а также заключениями автотехнических, судебно-медицинских и иных экспертиз, проведенных сотрудниками управления Госкомитета судэкспертиз по Гомельской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении сбившего в Гомеле девочку водителя 21-летний водитель на грузовом автомобиле МАЗ совершил наезд на девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

"Установлено, что водитель имел техническую возможность остановить автомобиль на расстоянии видимости дорожных знаков "Пешеходный переход" и разметки "зебра". Рассчитано, что в конкретной дорожно-транспортной обстановке с рабочего места водителя МАЗа на правом тротуаре четко виден пешеход", - прокомментировала Мария Кривоногова.

Кроме того, во время следствия установлено, что обвиняемый подрабатывал в обществе с ограниченной ответственностью без официального трудоустройства. В день совершения ДТП по устному указанию руководителя коммерческой структуры доставлял керамический кирпич на строительную площадку. "Следственным управлением УСК по Гомельской области соответствующая информация направлена в налоговые органы. Материал о допуске к участию в дорожном движении технически неисправного автомобиля направлен в ГАИ для рассмотрения вопроса о привлечении владельца транспортного средства к установленной законом ответственности", - отметила официальный представитель УСК.

Уголовное дело изучено прокурором и направлено для рассмотрения в суд.-0-