3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле спасатели помогли вытащить палец ребенка из фотоаппарата. Такая информация размещена на сайте МЧС, сообщает БЕЛТА.

Спасатели Гомельского городского подразделения МЧС 2 февраля в 12.26 выехали по сообщению о том, что в одной из школ города ребенок засунул палец в фотоаппарат и самостоятельно извлечь его не может. Оказалось, что ученик первого класса, мальчик 2010 года рождения, засунул указательный палец правой руки в отсек для батареи фотоаппарата.

Работниками МЧС при помощи специнструмента освободили палец ребенка. Состояние мальчика удовлетворительное, в госпитализации не нуждается.-0-

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