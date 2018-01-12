В Калинковичах спасатели сняли с пальца 11-месячного ребенка крышку от лампадки

12 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах спасатели помогли 11-месячному мальчику освободиться от жестяной крышки от лампадки, сообщила БЕЛТА официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Мария Клезович.
Инцидент произошел днем 11 января. В руках у малыша оказалась жестяная крышка от лампадки. Ребенок засунул палец в одно из отверстий, а вынуть обратно не смог. Родители вызвали медиков, а те в свою очередь - сотрудников Калинковичского районного подразделения МЧС.
Используя ножницы по металлу, спасатели разрезали крышку и сняли ее с пальца ребенка. Медицинская помощь мальчику не понадобилась.-0-
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