21 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле задержали курьера интернет-магазина по продаже психотропов, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Юрий Пилькевич.

Сотрудники отряда милиции особого назначения при проведении мероприятий по охране общественного порядка на улицах областного центра задержали 22-летнего жителя Брагина, который подозрительно вел себя. При личном обыске в карманах у парня обнаружили 11 свертков с веществом, содержащим, как показала экспертиза, опасное психотропное вещество.

Впоследствии сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД облисполкома было установлено, что задержанный является курьером интернет-магазина по продаже наркотических веществ. Он делал закладки психотропов на территории областного центра.

Следственно-оперативной группой при осмотре квартиры, которую молодой человек снял для проживания, были изъяты два полимерных пакета с неизвестным веществом массой 57 г и 37 г. Как показала экспертиза, данное вещество в своем составе содержит особо опасные психотропы.

В тот же день в ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители на территории Гомеля обнаружили тайники с 6 закладками наркотических веществ.

Следственным комитетом по этому факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса Беларуси. Наркокурьер заключен под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома