В Горках таксист-нелегал оштрафован на Вr1,2 тыс.

21 февраля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Горках таксист-нелегал оштрафован на Вr1 225, сообщили БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Могилевской области.
Мужчина занимался нелегальной деятельностью в сфере такси. При проведении проверки он, игнорируя законные требования работников областной инспекции МНС и по Горецкому району, пытался скрыться с места совершения правонарушения. Привлеченные сотрудники милиции за неповиновение законным требованиям работников налоговых органов составили на него протокол по статье 23.4 КоАП Республики Беларусь.
Суд Горецкого района вынес решение о привлечении правонарушителя к административной ответственности с наложением штрафа в максимальном размере - Вr1 225. Налоговые инспекции в соответствии с законодательством предъявили мужчине к уплате единый налог, а сведения о нем внесли в автоматизированную базу данных по учету граждан, осуществляющих незарегистрированную предпринимательскую деятельность.-0-
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