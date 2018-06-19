19 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Городокском районе от удара током пострадал школьник, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Происшествие случилось вечером 17 июня. Восьмиклассник решил продемонстрировать свои способности паркурщика друзьям. Подросток полез на линию электропередачи, откуда собирался сделать сальто. На высоте 4-5 м он получил удар током и упал на землю. Однако с помощью друзей смог вернуться домой.

Бригаду медиков, узнав о случившемся, вызвала его мать. В настоящее время ребенок с термическим ожогом 2-3 степени находится в реанимации в больнице.

Сотрудники правоохранительных органов призывают родителей регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения, в том числе на воде, и максимально контролировать их поведение.-0-