В Гродненской области мальчик попал в больницу после укуса гадюки

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мальчик из Ивья попал в больницу после укуса гадюки, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету "Гродзенская праўда".

Ребенок ехал на велосипеде через лес, когда змея упала на руль. Мальчик попытался ее сбросить, однако змея его укусила.

Пострадавший проходит лечение в больнице. Состояние ребенка улучшается.

Как подчеркнули специалисты, при встрече с гадюкой нельзя делать резких движений и преграждать ей путь. Если змея вытянулась и приняла угрожающую позу, необходимо медленно отступить назад и ни в коем случае не вытягивать руки вперед. При укусе крайне важно сразу обратиться за медпомощью.-0-