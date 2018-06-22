В Таиланде спасли собаку от нападения питона

В интернете появилось видео спасения собаки, вокруг которой обмотался огромный питон. Отобрать у рептилии пса и не причинить вреда ни питону, ни собаке пытаются шесть-семь мужчин. Сначала пес сам пробует вырваться из плена, но потом, обессилев, перестает бороться и затихает.
Люди бьют змею палками, пытаются размотать ее. Еще одна собака с громким лаем прыгает рядом, пытается укусить змею и помочь другу.
Перепробовав все способы, один из мужчин хватает питона за хвост и волочит по земле, разматывая его. Таким образом замученную собаку удалось освободить. И пес, и питон остались невредимы.
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