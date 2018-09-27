В Гродненской области торговали оборудованием для хищений денег с карт

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД совместно с коллегами из Гродненской области выявили интернет-магазин, который специализируется на продаже скиммеров нового образца. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Как рассказал заместитель начальника управления "К" МВД Кирилл Вяткин, факт пресечения деятельности подобной торговой площадки зарегистрирован в Беларуси впервые.

Во время оперативной работы была установлена группа жителей Гродно, которая занималась рекламой и продажей специализированных устройств, предназначенных для считывания информации с магнитной полосы банковских платежных карт и получения сведений о пин-кодах к ним. У злоумышленников изъято несколько таких устройств. Их стоимость на черном рынке достигает нескольких тысяч долларов. Дельцы планировали их использование в ряде регионов республики.

Подозреваемых задержали сотрудники подразделений по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД совместно с коллегами из УСК Беларуси по Гродненской области. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.13 и ч.2 ст.212 УК Беларуси. Проводится расследование.

Как отметил Кирилл Вяткин, раньше подобные устройства устанавливались на приемник банковской карты, и при внимательном рассмотрении их можно было заметить. Новые скиммеры встраиваются внутри банкомата, снаружи крепится лишь миниатюрная видеокамера, записывающая пин-код держателя карточки. При этом установленные в ряде банкоматов антискимминговые устройства бессильны перед таким способом преступной деятельности.

В МВД обратили внимание граждан на необходимость осматривать банкомат для обнаружения посторонних устройств. Рекомендуется установить смс-оповещение о снятии денег, чтобы своевременно пресечь их хищение.-0-