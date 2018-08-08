Уроженец Брестской области тайно оформил онлайн-кредит на знакомую минчанку

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уроженец Брестской области задержан в Минске за хищение денежных средств путем использования компьютерной техники, сообщили БЕЛТА в Ленинском РУВД Минска.

Сотрудники подразделения по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий задержали 21-летнего парня, который тайно оформил на свою знакомую онлайн-кредит. Молодой человек предложил девушке заработать Br500. Для этого ей необходимо было предоставить информацию о своей банковской карте для зачисления на нее Br3 тыс., которые якобы заработал парень - чтобы он мог их обналичить. Позже мошенник незаметно от девушки в ее мобильном телефоне выбрал вкладку банка, клиентом которого она является, и на ее имя оформил онлайн-кредит на сумму Br3,5 тыс. Потерпевшая сама предложила злоумышленнику снять деньги через банкомат. После обналичивания молодой человек добросовестно передал девушке обещанную сумму.

"Потерпевшая обратилась в милицию после того, как сотрудники банка напомнили ей об имеющемся кредите и его обязательном погашении. К слову, подозреваемый совершил еще четыре преступных эпизода на территории Минска путем хищения денежных средств с использованием компьютерной техники", - отметила официальный представитель Ленинского РУВД Татьяна Ковалева.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 212 ("Хищение путем использования компьютерной техники") Уголовного кодекса Беларуси, ему грозит до пяти лет лишения свободы.-0-